الاتحاد السكندري يهنئ الاهلى بلقب دوري ابطال افريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بيان لتهنئة النادى الاهلى لفوزه ببطولة دورى أبطال أفريقيا رقم ١٢

قال بيان زعيم الثغر المنشور على صفحة النادى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى Facebook “ خالص التهاني القلبية من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى للنادى الأهلى و جماهيره و مجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى إنجاز كبير للنادي العريق و الكرة المصرية بصفه عامة

يذكر أن الاهلى فاز على فريق الترجى التونسى بهدف نظيف دون رد