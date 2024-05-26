الأهلي المصري ملكاً لأفريقيا للمرة الـ 12

الرياص - اسماء السيد - القاهرة : عزز الأهلي المصري حامل اللقب رقمه القياسي في عدد الالقاب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم عندما رفعه إلى 12 بتغلبه على ضيفه الترجي التونسي 1- 0 السبت على ملعب القاهرة الدولي أمام زهاء ستين ألف متفرج في إياب الدور النهائي.

ويدين الأهلي الذي عاد بتعادل سلبي ثمين ذهابا من رادس السبت الماضي، بفوزه إلى النيران الصديقة بعدما سجل لاعب الوسط التوغولي روجيه أوهولو الهدف الوحيد في المباراة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة.

وهذا التتويج المصري الثاني في غضون أسبوع على المستوى القاري، بعدما أحرز الزمالك كأس الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.

وهذا اللقب الثاني للأهلي على حساب الترجي بعد 2012، بينما توج الفريق التونسي على حساب "المارد المصري" في 2018.

كما انه اللقب المصري الرابع على حساب الأندية التونسية التي توجت في مناسبتين على حساب الأهلي عبر النجم الساحلي 2007 والترجي 2018.

وحقق الأهلي الذي توج باللقب للعام الثاني تواليا والرابع في الأعوام الخمسة الاخيرة، رقماً قياسياً أسطوريا بالحفاظ على نظافة شباكه للمباراة العاشرة توالياً (900 دقيقة) بعدما كان الترجي صاحب الرقم بـ(825 دقيقة).