الامارات | "العين الإماراتي" يتصدر "إكس".. ومتابعون: "لون البنفسج طغى والكون عيناوي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات فريق العين الإماراتي حديث العالم على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تتويجه بطلا لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه، ليل أمس، على يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب النهائي.

وتصدر وسم #العين_الإماراتي، منصة "إكس"، محققا عدد مشاهدات تزيد على " 44 مليون" مشاهدة حول العالم.

شارك الوسم آلاف المتابعين من جميع أنحاء الوطن العربي، عبروا من خلاله عن فرحهم وفخرهم بفريق العين الملقب بـ "الزعيم"، مشيرين إلى أن مباراة أمس كانت أسطورية وتُحفر في الذاكرة.

وبارك المتابعين، من خلال الوسم، لفريق العين فوزه التاريخي، وعبروا عن فرحتهم بهذا النصر الإماراتي، فقال أحدهم: "مركزك الاول واضح كالسنا.. مبروك العين بطولة آسيا".

وقالت أخرى: "الهوى "عيناوي .. والفرحة "عيناوية .. ألف مبروك يستاهلون فمن اجتهد وصل ..".

وأكد متابعون استحقاق نادي العين للكأس لأدائه الثابت ومستوى لعبه الاحترافي، فقال أحدهم: "والله محد يستاهل الكأس كثر العين الاماراتي.. مستوى وأداء ثابت ع طول البطوله".

ولم تقتصر الفرحة على المتابعين من دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، حيث هنأ الكثيرون من مختلف الدول العربية نادي العين على فوزه، كما هنأوا الإمارات دولة وشعبا على هذا الإنجاز المستحق و"الغير مستغرب"، فقال أحد المتابعين: "الف ترليون مبررروك وعقبال كأس العالم يارب.. يستاهلون أهلنا بالإمارات كل إنجاز .. نبارك للحكومة الامارتية وللشعب الإماراتي هذا الانجاز الغير مستغرب.. من إجاز الى إنجاز ان شاء الله".

وقال آخر: "فريق العين يملا العين.. مبروك لأهلنا فيالإمارات هذا الإنجاز ويستاهلونه..".

ومنهم من اعتبر هذا الانجاز خليجيا وعربيا، يضاف إلى قائمة إنجازات الفرق العربية عامة والخليجية خاصة، فقالت إحدى المتابعات: "نبارك للجماهير الإماراتية عامة والجماهير العيناوية خاصة حصولهم على بطولة دوري أبطال آسيا.. إنجاز جديد يضاف إلى قائمة انجازات الفرق العربية عامة والخليجية خاصة للبطولات الآسيوية".

وشارك مشاهير من فنانين وإعلاميين فريق العين فرحته بالفوز، فنشروا في حساباتهم الخاصة عبارات تهنئة وشكر له على هذا المجهود والإنجاز، ومنهم الفنان عبدالمجيد عبدالله، الذي كتب على "إكس": "ألف مبروك لنادي العين الإماراتي حصوله على لقب بطل آسيا 2024.. تستاهلون يا أبطال".

وكان للاعب الدولي المغربي سفيان رحيمي، مهاجم نادي العين، الذي توِج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا إلى جانب جائزة هداف البطولة، نصيبا وافرا من تعليقات المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بأدائه ووصفوه بالـ "الأسطوري"، فقال أحدهم: "ما فعله النسر سفيان رحيمي لـ #العين_الإماراتي في آسيا عجز عن فعله نجوم عالميين في انديتهم.. الحمد لله كرة القدم أنصفت الأفضل وتوجته بالبطولة ، هذي العدالة اللي افتقدناها كثيرا".

وقال آخر: "أداء سفيان رحيمي هو أعظم آداء فردي في مشوار بطولة كاملة في تاريخ آسيا.. اسطوري اسطوري اسطوري".

ويشار إلى أن رحيمي سجَل هدفين في الدقيقتين 8 و67، واقتنص ركلة جزاء نفذها الباراغوياني اليخاندرو روميرو بنجاح مسجلا الهدف الثاني لفريقه (34).

من جانبهم هنأ متابعون سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بتتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشكر الكثير من المتابعين سمو الشيخ هزاع بن زايد غلى دعمه اللامتناهي للفريق، مؤكدين أنه صاحب الفضل في إنجازات العين، فقال أحدهم: "شكراً يا قايد دفة الزعيم.. له فضل كبير في انجازات العين يحب العين.. الله يطول بعمرك ياطويل العمر.. سر انجازات نادي العين الشيخ هزاع بن زايد".

وقال آخر: "كل الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد اَل نهيان قائد عمليات البطولات المحلية والآسيوية والقارية والعالمية.. هو كلمة السر لكل هذي النجاحات.. والف مبروك للأمه العيناوية والجماهير الإماراتية وشكراً لكل من ساهم بهذا الظهور المشرف الذي يليق بسمعة و مكانة دولة الإمارات..".

من جهتها نشرت الصفحة الرسمية للفيفا على "إكس"، منشورا لها باللغة العربية، وكتبت فيه: "تهانينا للنادي العين الإماراتي تأهله لكأس العالم 2025".

وتابعت: "فوز الزعيم في نهائي دوري أبطال آسيا ضمن له المقعد الآسيوي الرابع والأخير في البطولة، وتأهل بفضله إلى كأس إنتركونتينينتال".

ولم يقتصر "العرس الرياضي" الذي أقامه جماهير العين على منصات التواصل الاجتماعي على العبارات المكتوبة فقط، بل شارك الكثير من المتابعين مقاطع فيديو وصورا للأجواء الاحتفالية التي شهدتها الدولة بمختلف إماراتها، والتي تعكس الفرحة الكبيرة بهذا الانجاز.

كما شارك محرك البحث "جوجل" الاحتفال بفوز نادي العين، حيث تظهر الألعاب النارية بمجرد كتابة "نادي العين" على جوجل، احتفالا بتتويجه بطلا لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.