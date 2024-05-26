موعد مباراة الاهلي القادمة بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض مباراة جديدة ببطولة كأس مصر، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وحقق النادي الاهلي لقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد، ضمن مباريات الإياب لنهائي البطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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ويلتقي النادي الاهلي نظيره الألومنيوم الأربعاء المقبل الموافي 29 من مايو الجاري، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي تلعب على استاد السلام.

وكان المارد الأحمر قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة، وذلك عقب الفوز على فريق الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

ويستعد النادي الاهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الموسع، والذي يشهد مشاركة 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم على غرار كأس العالم للمنتخبات، حيث ستشارك أربعة أندية أخرى وهما الترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.