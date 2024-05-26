حسام حسن: طموحي عودة منتخب مصر لمنصات التتويج

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن رغبته في إعادة الفراعنة لمنصات التتويج مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الابتعاد عن المنافسة على الألقاب خلال السنوات الطويلة الماضية.

وكان المنتخب المصري قد حقق أخر لقب قاري له في 2010، بعدما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية.

تصريحات حسام حسن

تحدث حسام حسن في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث قال: "بالتأكيد، منتخب مصر يعد من المنتخبات الكبيرة في القارة الإفريقية، وصاحب الألقاب السبعة، كما أنه يضم لاعبين مميزين وكبار".

وتابع: "بالتعاون كجهاز فني ولاعبين نستطيع تحقيق طموحات الجماهير المصرية العاشقة للكرة، بالتأهل لكأس العالم والعودة للتتويج ببطولة أمم إفريقيا".

وأكمل: "لدي طموح وخطط مع المنتخب المصري وهي بناء فريق قوي، يضم أكثر من لاعب مميز من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى إعادة الروح والحماس للفريق وتحقيق الألقاب، وإسعاد الشعب المصري".

وأوضح: "بالطبع من يجتهد يجني ثمار اجتهاده، وهذه رسالتي للاعبين من مختلف الأعمار، وفي الحقيقة أنا سعيد للغاية بجميع الألقاب التي حققتها خلال مسيرتي، رفقة زملائي والمدربين السابقين سواء في الأهلي أو الزمالك أو المنتخب، وسعيد أيضًا بحب الجماهير وتقديرهم لي في كل مكان أتواجد به".

وأضاف: "لدي طموح مع المنتخب المصري وهو تحقيق الألقاب مع منتخب مصر، وعودته لمنصات التتويج، وبناء جيل يضم لاعبين كثيرين، وتدريبي للفريق القومي هو حلم، مثلما يحلم كل لاعب بارتداء قميص المنتخب، وبالتالي هذا أمر رائع لأي مدير فني، وشرف كبير لي، وأتمنى رد جزء صغير لبلدي ولهذا الشعب".