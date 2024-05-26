برشلونة وإشبيلية.. تشافي يعلن قائمة البارسا للمرة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، عن قائمة البارسا لمواجهة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وتعد مواجهة إشبيلية هي الأخيرة لتشافي مع برشلونة، بعدما أعلن مجلس الإدارة عن رحيل تشافي هيرنانديز بنهاية الموسم الجاري، بعد النتائج الغير مرضية التي حققها البلوجرانا تحت قيادة الإسباني الشاب.

ومن المقرر انطلاق مواجهة برشلونة أمام إشبيلية في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "سانشيز بيزخوان" معقل النادي الأندلسي.

قائمة برشلونة أمام إشبيلية

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

وسط الملعب: أوريول روميو، بيدري، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي، جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال، رافينها.