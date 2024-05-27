شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رمضان صبحى ولاكاى من قائمة بيراميدز لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجونة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الإثنين على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - بلاتي توريه - محمود صابر - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

وشهدت القائمة استبعاد رمضان صبحي بسبب شعوره بشد عضلي خفيف، فيما استبعد فخري لاكاى بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة.