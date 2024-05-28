"إراحة لاعبي الأهلي".. تفاصيل اجتماع بيبو مع حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عقد مدير الكرة بالنادي، خالد بيبو، جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني ‏للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي الأهلي أن الحديث دار حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين ‏يعانون من إرهاق ذهني وبدني، بسبب الضغط المكثف للمباريات محليا وقاريا خلال الفترة ‏الماضية.

وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها ‏بمعرفة الجهاز الفني بالأهلي، وذلك لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب، والأخذ في الحسبان ‏مثل هذه الأمور بشكل كاف، حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للإصابة، ويستمر لاعبو الأهلي ‏مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.

وقرر اتحاد الكرة إراحة لاعبي الأهلي من تدريبات المنتخب اليوم الثلاثاء، ثم يبدأ الجهاز ‏الفني للمنتخب بإشراكهم تدريجيا في التدريبات، وفقًا لرؤيته البدنية والفنية.

الجدير بالذكر، يلاقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6/6/2024، ثم مواجهة غينيا بيساو بعدها بأربعة أيام.

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