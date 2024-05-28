"إراحة لاعبي الأهلي".. تفاصيل اجتماع بيبو مع حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
عقد مدير الكرة بالنادي، خالد بيبو، جلسة ودية مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، في حضور جهازه المعاون.
ووفقا للموقع الرسمي لنادي الأهلي أن الحديث دار حول الرؤية الخاصة بلاعبي الأهلي الذين يعانون من إرهاق ذهني وبدني، بسبب الضغط المكثف للمباريات محليا وقاريا خلال الفترة الماضية.
وتطرق الحديث إلى الأرقام الخاصة باللاعبين ومعدلات الأحمال التي تم تدوينها بمعرفة الجهاز الفني بالأهلي، وذلك لتوضيح الرؤية كاملة لجهاز المنتخب، والأخذ في الحسبان مثل هذه الأمور بشكل كاف، حتى لا يتعرض أي من اللاعبين للإصابة، ويستمر لاعبو الأهلي مع زملائهم في الأداء القوي مع المنتخب قبل النادي.
وقرر اتحاد الكرة إراحة لاعبي الأهلي من تدريبات المنتخب اليوم الثلاثاء، ثم يبدأ الجهاز الفني للمنتخب بإشراكهم تدريجيا في التدريبات، وفقًا لرؤيته البدنية والفنية.
الجدير بالذكر، يلاقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6/6/2024، ثم مواجهة غينيا بيساو بعدها بأربعة أيام.
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