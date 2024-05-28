شيكابالا يطالب بتخصيص إيرادات سوبر الأهلي والزمالك لدعم غزة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمود عبد الرازق “شيكابالا” نجم وقائد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني في غزة.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية “إم بي سي مصر” : “ اتمنى أن توجه إيرادات مباراة السوبر الأفريقي المقبلة بين الاهلي والزمالك لدعم أهالينا في غزة ”.

وأضاف: “ اذا كان هذا الأم في استطاعتنا سيكون شئ جيد للغاية، هذا هو دورنا وهو أقل مايمكننا فعله لمساندة غزة ”.

ويلتقي الزمالك بمنافسه التقليدي الاهلي بعد حصولهما على بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال افريقيا.