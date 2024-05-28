لامين يامال افضل لاعب صاعد وميشيل افضل مدرب في الدوري الأسباني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز نجم برشلونة الصاعد يامين لامال بلقب افضل لاعب صاعد في الدوري الأسباني حسبما أعلنت رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ( أكس ) مساء الثلاثاء .

ولم يكن اختيار لامين يامال بمثابة المفاجأة بعد الأداء الرائع خلال الموسم المنصري مع فريق برشلونة والتي نجح خلالها في تثبيت اقدامه في الفريق الأول بالنادي الكاتالوني واعتبره الخبراء احد اهم نجوم البارسا حاليا على الرغم من صغر سنه .

وأنهى لامين يامال الموسم المنتهي برقم تاريخي حيث شارك في ٥٠ مباراة في جميع البطولات مع فريق برشلونة ونجح خلالها في تسجيل سبعة أهداف إلى جانب سبعة تمريرات حاسمة في تلك المباريات كما حصد جائزة أفضل هدف في سهر مارس الماضي في الدوري الأسباني عن هدفه في مرمى ريال مايوركا والذي منح الفريق الكاتالوني النقاط الثلاث في الدوري الأسباني .

وفي نفس السياق فاز الأسباني ميشيل المدير الفني لفريق جيرونا بلقب افضل مدرب في الدوري الأسباني بهد منافسة مع الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد .

وقاد ميشيل فريق جيرونا للمركز الثالث في الدوري الأسباني لأول مرة في تاريخه وبالتالي سيشارك في بطولة دوري أبطال أوربا لأول مرة مع اندية ريال مدريد و برشلونة و اتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع .