جوندوجان يقترب من جالاتا سراي التركي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي جالاتا سراى التركي يخطط للحصول على خدمات الألماني إلكاى جوندوجان، لاعب نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





حيث تخطط إدارة النادي التركي في تدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، واستعدادا للموسم الجديد، حيث توج نادي جالاتا سراي بلقب الدوري التركي خلال الموسم الحالى 2023 – 2024، للمرة الثانية على التوالي والرابعة والعشرين فى تاريخه.

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن دورسون أوزبيك، رئيس نادي جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع 3 لاعبين من ذوى الخبرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للمنافسة بقوة على بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأكدت الصحيفة أن رئيس جالاتا سراى تحدث مع جميع رعاة النادي التركي، من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتحقيق أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، والقدرة على تقديم رواتب مغرية للاعبين من أجل إقناعهم بالانضمام إلى الفريق.

وذكر التقرير أن قائمة الأهداف المُحتملة للنادي التركي تضم جوندوجان، نجم نادي برشلونة، بالإضافة لنجمي ريال مدريد السابقين كاسيميرو وفاران.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس النادي التركي، يرغب وبشدة في ضم الألماني إلكاي جوندوجان، نجم نادي برشلونة الإسباني، والذي حاول جالاتا سراي التعاقد معه في الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع ناديه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكنه فضل خوض تجربة برشلونة.

ويجيد جوندوجان صاحب الـ33 عام، اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع برشلونة في يونيو 2025، الذي انتقل لصفوفه في يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين هاض 51 مباراة في كافة المسابقات، سجل فيهم 5 أهداف، وصنع 14 هدف.