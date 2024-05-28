سيدات الأهلي يهزمن سبورتنج في ثاني مواجهات نهائي دوري السلة

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق سيدات سبورتنج، في ثاني لقاءات الدور النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين، التي تقام بنظام Best of 5.

‏‎أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة أكتوبر، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 89-79.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من لاعبات الأهلي، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 23-22، وواصلت لاعبات الأهلي تألقهن في الفترة الثانية وانتهت بنتيجة 44-37. قام طارق خيري، المدير الفني، بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط. ونجحت اللاعبات في إنهاء الفترة بنتيجة 64-55، وواصلن السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 89-79.

‏‎وأشاد الجهاز الفني بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء، من مجهود بدني كبير وأداء فني، وإصرار على تحقيق الفوز، في ثاني مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر.

وكان «سيدات الأهلي» قد حققن الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج بنتيجة 83-68.