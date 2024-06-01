الأندية الأكثر تتويجًا بكأس خادم الحرمين.. أهلي جدة في الصدارة.. والهلال وصيفا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم الهلال السعودي لقاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على حساب النصر بنتيجة (5-4) بركلات الجزاء بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله.



واستطاع فريق الهلال التتويج بالثلاثية المحلية هذا الموسم، بفوزه بالدوري، والكأس وكأس السوبر السعودي.

ووصل الزعيم إلى التتويج رقم 11 في تاريخه، مقربًا الفارق مع الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين عبر التاريخ

- أهلي جدة "13" لقب

- الهلال "11" لقب

- الاتحاد "9" ألقاب

- النصر "6" ألقاب

- الشباب "3" ألقاب

- الاتفاق "3" ألقاب

- الوحدة .. لقبين

- "التعاون، الفيصلي، الفيحاء".. لقب واحد لكل منهما