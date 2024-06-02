مودريتش يوجه رسالة لتوني كروس بعد اعتزال كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، رسالة لزميله الألماني توني كروس، بعد قرار الأخير بالاعتزال مع نهاية الموسم الجاري.



وكان توني كروس قد توج بالأمس بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.

وتحدث مودريتش عن توني كروس، حيث قال: "بالتأكيد، لقد رأيت توني بحالة جيدة وأنا سعيد جدًا من أجله، لقد أنهى مسيرته الكروية في النادي بأفضل طريقة".

وأكمل: "أريد أن أوجه له التهنئة والشكر على كل ما فعله".

بينما علق على العقلية التي يتمتع بها فريق ريال مدريد، فقال: "يجب عليما الاستمرار لأن هذا هو ريال مدريد، لم ننتهِ من الاحتفال ونفكر بالفعل في المزيد من الألقاب، لقد اعتدنا على ذلك، ونريد دائمًا المزيد ولهذا السبب نفعل أكثر من الآخرين".