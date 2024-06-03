قرار عاجل من منتخب مصر باستبعاد فتوح بعد إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد الظهير الأيسر للزمالك أحمد فتوح من معسكر منتخب مصر استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، عبر بيان رسمي.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه الرسمي أن استبعاد فتوح جاء بسبب الإصابة بالكاحل خلال تدريبات أمس الأحد.

وجاء نص بيان الاتحاد كالتالي: "خضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لإشاعات تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أمس أثبتت إصابته في أربطة الكاحل وبالتالي صعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف: "حرص الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الإطمئنان على أحمد فتوح بعد الإصابة التي تعرض لها، متمنيين التوفيق للاعب في الفترة المقبلة والتأكيد على أنه أحد الركائز الأساسية التي كان سيعتمد عليها منتخب مصر في اللقاءين المقبلين".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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