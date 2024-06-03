اعتزال أسطورة وضربة قاسية.. 3 أحداث مثيرة قبل بداية كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم بداية بطولة كوبا أمريكا 2024 التي متوقع لها الإثارة والندية.

وتبدأ بطولة كوبا أمريكا 2024 يوم 21 يونيو بمباراة الأرجنتين وكندا في المجموعة الأولى من دور المجموعات.

اعتزال أسطورة

أعلن إدينسون كافاني اعتزاله اللعب الدولي، مما يعني أنه لن يمثل منتخب الأوروجواي في بطولة كوبا أمريكا.

اللاعب البالغ من العمر 37 عاما هو ثاني أكثر لاعبي أوروجواي مشاركة في المباريات الدولية برصيد 136 مباراة، وثاني أفضل هدافي الفريق (58) خلف لويس سواريز.

وقال كافاني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "حبيبتي سيليستي (أوروجواي)، أريد فقط أن أشكرك على كل درس قدمته لي".

وأضاف: "لن أستغرق وقتًا طويلاً، كلماتي اليوم قليلة ولكنها عميقة، شكرًا لكل شخص كان جزءًا من هذه المسيرة على مر السنين، لقد كنت وسأظل دائمًا محظوظًا لأنني ارتديت هذا القميص الذي يمثل أكثر ما أحبه في هذا العالم يا وطني".

وواصل: "لقد كانت سنوات رائعة بلا شك، ولدي آلاف الأشياء لأقولها وأقولها وأتذكرها، لكني أريد أن أكرس اليوم لهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي وأقدم كل ما لدي للوصول إلى المكان الذي من المفترض أن أكون فيه".

وأتم: "لقد قررت التنحي ولكن قلبي لا يزال ينبض، كما كان الحال عندما جاء دوري للنزول إلى الملعب مرتديًا هذا القميص الجميل، أرسل عناقًا قويًا لجميع المشجعين".

"ضربة قاسية" للاعب الأرجنتين

تم استبعاد نجم روما من قائمة الـ 29 لاعباً المشاركة في البطولة المقامة في الولايات المتحدة، حيث سيدافع المنتخب الأرجنتيني عن لقبه الذي فاز به قبل ثلاث سنوات.

واعترف باولو ديبالا بأن استبعاده من تشكيلة الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا المقبلة كان بمثابة "ضربة قاسية للغاية"، لكنه يحترم تمامًا قرار المدرب ليونيل سكالوني.

واستمتع ديبالا بموسم جيد 2023-24 مع روما، حيث سجل 16 هدفًا في 39 مباراة، على الرغم من أنه تعرضه للإصابة أثر عليه.

وقال ديبالا لصحيفة أثليتيك: "شعرت وكأنني فعلت بعض الأشياء الجيدة هذا العام".

وأضاف: "كنت واثقاً من قدرتي على الانضمام إلى المنتخب، لذلك كانت ضربة قاسية للغاية بالنسبة لي، لأن الانضمام إلى المنتخب الوطني هو أحد أفضل الأشياء على الإطلاق".

وأكد: "لكنني أتفهم أيضًا أنه من الصعب على مدربنا الاختيار، أنا أحترم قراره، وتربطني علاقة رائعة به، ومن المؤكد أنه اختار الأفضل للفريق".

المتهم بـ "المراهنات" لن يُستبعد من البرازيل

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن لوكاس باكيتا سيبقى في تشكيلة البرازيل بكوبا أمريكا على الرغم من اتهامه بانتهاك قواعد الرهان من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفي أغسطس الماضي، أفادت تقارير أن الاتحاد الإنجليزي فتح تحقيقًا في أنشطة المراهنة المشبوهة المحيطة بباكيتا، الذي قال إنه يتعاون مع التحقيق الذي أجراه الاتحاد الإنجليزي في مارس.

واتهم لاعب خط وسط وست هام بالسعي عمدًا للحصول على بطاقة في أربع مباريات مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثلاث منها في موسم 2022-23 وواحدة في الجولة الافتتاحية لموسم 2023-2024، مع توجيه التهم إليه يوم الخميس الماضي.

وتحدث باكيتا، الذي أمامه حتى 3 يونيو للرد على الاتهامات، على الوضع في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "أنفي التهم برمتها وسأقاتل بكل نفس لتبرئة اسمي".

وأكد الاتحاد البرازيلي أن باكيتا سيبقى في المنتخب الوطني للبطولة المقبلة بعد المناقشات بين اتحادي كرة القدم.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان موقع من قبل الاتحاد الإنجليزي: "بالنظر إلى الحقائق التي أبلغ عنها الاتحاد الإنجليزي، قرر الاتحاد البرازيلي، بدعم من الرأي المشترك من المديريات القانونية والحوكمة والامتثال ووحدة النزاهة، الإبقاء على استدعاء اللاعب".

الجدير بالذكر أن السيليساو حقق لقب كوبا أمريكا تسع مرات وسيستهل مشواره بمواجهة كوستاريكا في المجموعة الرابعة يوم 24 يونيو.

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