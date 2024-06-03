"أحد الأسباب مباراة الزمالك".. إقالة رئيس لجنة الانضباط في الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ريمون هاك، التغييرات التي شهدتها لجنة الانضباط بالكاف خلال الشهور القليلة الماضية.

وأوضح ريمون هاك رئيس لجنة الانضباط المُقال منذ فترة قصيرة، أنه ليس غاضباً، لكنه محبط لأن لديه ذكريات مع الاتحاد الأفريقي على مدار 20 عاما وأن مسئولي كاف لم يوجهوا له الشكر بعد كل هذه الفترة.

وعلم مراسل الخليج 365 أن هناك عدة تغييرات تمت منذ فترة دون الإعلان الرسمي داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تشكيل هيئة لجنة الانضباط بالكامل في كاف، حيث تم إقالة الجنوب إفريقي ريمون هاك وعدد من أعضاء اللجنة والاستعانة بأعضاء جدد في التشكيل الجديد للجنة الانضباط.

ويرأس لجنة الانضباط الجديدة السنغالي عثمان كونيه وتعيين الكيني خوان اونيانجو نائبا للرئيس، والأعضاء هم: الجنوب أفريقي نورمون ارندسيه والتشادي فيلكس دجون فينيه ومن ليسوتو باتريك شاليه ومن النيجر إبراهيم دوما ومن أوغندا روز كيسياكا ومن سيراليون تايرول درسيل.

وأضاف مصدر مسئول داخل الاتحاد الأفريقي أن التغييرات جاءت بسبب عدم إنهاء عدة ملفات وإصدار قرارات في بعض القضايا العالقة منذ شهرين وأكثر في مباريات حدثت فيها أعمال شغب بمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية أبرزهم مباراتي اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي وكذلك مباراة ابو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي بالإضافة إلى نهائي كأس الكونفدرالية والذي جمع الزمالك مع نهضة بركان والذي شهد خروقات تنظيمية أثناء تسليم الميداليات وكأس البطولة.

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في التاريخ على حساب نهضة بركان المغربي.

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