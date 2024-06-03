10 صور من حفل زفاف لاعب برشلونة الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عقد لاعب توتنهام وبرشلونة الأسبق، إيمرسون رويال، حفل زفافه على صديقته إستيلا براجا في واحدة من أكثر المدن المميزة في ولاية ميناس جيرايس "مونتيس كلاروس".

وشهد الحفل الذي أقيم مساء الجمعة الماضية، حضور نجم وسائل التواصل الاجتماعي الإيطالي خابي لامي، الذي لديه أكثر من 81 مليون متابع على حسابه عبر منصة إنستجرام.

وكما حضر الحفل المهاجم ريتشارليسون، زميل إيمرسون رويال في فريق توتنهام ومنتخب البرازيل، والمغنية نايارا أزيفيدو.

وفي 18 سبتمبر 2023، أصبح لاعب توتنهام أبا للمرة الأولى بعد ساعات من مباراته ضد شيفيلد يونايتد.

الجدير بالذكر أن رويال انتقل إلى توتنهام في موسم 2021/22 قادما من برشلونة، في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو.

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