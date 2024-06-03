"بفيديو 224 ثانية".. ريال مدريد يُقدم مبابي باستعراض أجمل أهدافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي في صفقة انتقال حر عقب نهاية مسيرته مع ناديه باريس سان جيرمان.

ونشرت حسابات ريال مدريد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين مقطع فيديو بلغت مدته 224 ثانية تم استعراض خلالها أجمل أهداف اللاعب صاحب الـ 25 عامًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدة تعاقد ريال مدريد من نجم المنتخب الفرنسي ستكون 5 مواسم.

وكان مبابي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة من موناكو قبل أن يتم شراء العقد بصورة رسمية.

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