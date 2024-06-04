شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: تحقيق القطبين بطولتى أفريقيا دافع مهم للمنتخب أمام بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامى ربيعة مدافع منتخب مصر والنادى الأهلى، أن المنتخب أمامه مباراتين قويتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، نسعى لحصد النقاط الستة فيها للتقدم خطوة مهمة نحو حسم الصدارة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال رامى ربيعة فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "المباراتان مهمتان جدا وأول مباراة على ارضنا فنحاول أن نفوز بها ونحصد النقاط الثلاثة، ثم الفوز على غينيا خارج البلاد لحصد الصدارة".



وأضاف مدافع الأهلى: "المعسكر الماضى كان شيء إيجابى للجهاز الفنى للمنتخب الذى أصر على إقامة البطولة الودية فى مصر واستفدنا منها فى كل الجوانب".



وتابع رامى ربيعة: "تحقيق الأهلى والزمالك لبطولتى أفريقيا شىء مميز جدا للمنتخب وأتمنى أن نكون منتخب قوى بروح معنوية عالية بعد الفوز بهذه الألقاب".



وأوضح مدافع منتخب مصر: "ننتظر الجماهير فى مباراة بوركينا فاسو لأنهم الدافع الأول للاعبين بعد المنظر الرائع الذى ظهر فى مباراتى الأهلى والزمالك وكانوا اللاعب رقم واحد فى حصد البطولتين".