ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل بوركينا فاسو أمام سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة منتخب بوركينا فاسو ومنتخب سيراليون في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى، بتصفيات كأس العالم 2026.

تقدم منتخب بوركينا فاسو، بهدفين في الشوط الأول عن طريق دانغو واتارا في الدقيقة 41، ولاسينا تراوري، في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، قلص أغسطس كارغبو، الفارق في الدقيقة 58، تعادل أمادو باكايوكو في الدقيقة 87.

وجاء تشكيل منتخب بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: كيليان نيكيما.

في الدفاع: إدموند تابسوبا، أدامو ناجالو، ستيف ياجو، محمد ويدراوجو.

خط الوسط: ساشا بانسي، ستيفان عزيز كي، سيدريك بادولو.

الهجوم: حسن باندي، دانجو واتارا، لاسينا تراوري.

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ترتيب مجموعة منتخب مصر، بعد فوز بوركينا فاسو على سيراليون:

1- مصر .. 10 نقاط

2- غينيا بيساو .. 6 نقاط

3- بوركينا فاسو .. 5 نقاط

4- سيراليون .. 5 نقاط

5- إثيوبيا .. 3 نقاط

6- جيبوتي .. نقطة