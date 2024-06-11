حقيقة رفض كولر التعاقد مع مدافع الدحيل القطري

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي، التعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري.

وكانت قد أشارت بعض التقارير خلال الفترة الماضية أن الاهلي ينوي التعاقد مع يوسف أيمن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط دفاع الفريق.

وتابعت التقارير أن السويسري كولر خلال اجتماعه مع لجنة التخطيط، رفض فكرة التعاقد مع لاعب الدحيل القطري يوسف أيمن، مشيرًا إلى أنه لن يمثل أي إضافة لخط دفاع الفريق.

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وأضاف التقرير بينما وافق كولر على انضمام الجزائري زين الدين بلعيد، حيث سيفيد الفريق خلال الموسم الجديد.

وواصل التقرير، حيث من ناحيه آخرى شهد الاجتماع الذي عقده الخطيب مع لجنة التخطيط، الموافقة على تعديل عقود رباعي الفريق مصطفى شوبير ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا بالإضافة إلى مصطفى مخلوف.