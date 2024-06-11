النصر السعودي يتحرك لضم روديجير

ياسر رشاد - القاهرة - يتحرك نادي النصر السعودي للتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوفه في خط الدفاع.



أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي النصر السعودي يستعد لتقديم عرضا للمدافع الألماني أنطونيو رودريجر من أجل التعاقد مع مدافع الملكي.

ويجهز نادي النصر عرضا مغريا مقابل 100 مليون يورو على أربع سنوات مدة العقد المقدم له، حيث يتحصل على 25 مليون يورو سنويا.

ويسعى النصر لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة بقوة على البطولات في الموسم المقبل بعدما فشل في تحقيق أي بطولة سوى البطولة العربية في بداية الموسم المنقضي.

وحصد النصر مركز الوصافة في الدوري السعودي للمحترفين بالإضافة لخسارته نهائي كأس خادم الحرمين الشريفي أمام منافسه الهلال.



روديجر: أحب الصلاة قبل المباريات.. وأدعو الله عدم تعرض أي شخص للإصابة

كشف المدافع الألماني أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن الأشياء التي يقوم بها قبل لعبه للمباريات، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مع الملكي خلال الموسم الماضي.

وكان روديجر قد انتقل لصفوف ريال مدريد قادمًا من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليقدم مستويات جيدة نال بها اعجاب العديد من جماهير النادي، على الرغم من خروج الفريق من مسابقات قوية وعدم الفوز بها.

كشف روديجر عن الأشياء التي يقوم بها قبل لعبه المباريات، وذلك خلال حوار أجراه مع مجلة "GQ"، حيث قال: "أنا مسلم وأؤمن بالله، ولهذا أحب الصلاة قبل المباريات، أدعو الله ألا يتعرض جميع اللاعبين، من فريقي والمنافسين للإصابة".

وتابع:" أدعو أيضًا للجميع الذين جاءوا لرؤيتنا في الملعب، لست بحاجة إلى أي شيء آخر، فقط صلّي".

