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الامارات | منصور بن زايد: إنجاز مانشستر سيتي يجسّد نجاح الاستراتيجية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، عدداً من مسؤولي نادي مانشستر سيتي يرافقهم خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس مجلس الإدارة، بمناسبة فوز الفريق بلقب الممتاز في أربعة مواسم متتالية.

وأهدى مسؤولو النادي وبيب غوارديولا المدير الفني، خلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموّه في قصر الوطن، سموّه الألقاب التي تُوّج بها نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، معربين عن تقديرهم للدعم الذي يوليه سموّه لمجلس الإدارة والمدربين واللاعبين والذي شكل حافزاً مهماً لمواصلة تطوير أداء الفريق وحصده البطولات. وأشاد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجهود مجلس الإدارة والإدارة الفنية وأداء اللاعبين خلال الموسم التي أثمرت هذه النتائج المشرفة، وأسعدت جماهير الفريق، مشيراً إلى أن الإنجاز يجسّد نجاح الاستراتيجية التي وضعت لتحقيق النادي لأهدافه، وترسيخ صدارته أوروبياً وعالمياً، وشدد على أن ألقاب مانشستر سيتي تشكل حافزاً لمواصلة تقدم النادي بخطى واثقة وعزم نحو مزيد من الإنجازات.

كما ثمّن سموّه الدور المؤثر لجماهير الفريق الداعمة له في مختلف المنافسات والبطولات.

وسلم خلدون المبارك وبيب غوارديولا، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الجوائز التي حصدها النادي بمشاركة مجموعة من الأطفال المتدربين في «مدارس السيتي لكرة القدم» ضمن نحو 3000 متدرب في هذه المدارس. ويُعدُّ لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الثالث للسيتي خلال موسم 2024/2023 بعد فوزه بكأس السوبر الأوروبي في شهر يوليو 2023 وكأس العالم للأندية في ديسمبر 2023.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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