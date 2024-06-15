شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الشناوى يسجل إنجازا تاريخيا بالمونديال أمام أوروجواى والان مع تفاصيل الخبر

نجح محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر، فى التتويج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة الفراعنة مع أوروجواى بكأس العالم بروسيا فى مثل هذا اليوم 15 يونيو 2018 ، ليصبح أول حارس مرمى عربى وأفريقى يتوج بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم ويقتحم التشكيلة المثالية لأول جولة.



حصول الشناوى على جائزة الأفضل لم يكن بسبب تصدياته فحسب؛ بل بسبب قراراته أيضا التى اتخذها فى توقيتات ممتازة وفى اللحظة الحاسمة، ليتأكد الجميع أن الكرة المصرية وجدت ضالتها فى حارس كبير.



وتلقى المنتخب المصرى هزيمة قاسية فى الدقائق الأخيرة أمام أوروجواى فى افتتاح مبارياته بكأس العالم بروسيا 2018 لحساب المجموعة الأولى.



وارتقى خيمنيز أعلى من المدافعين ليحول برأسه كرة من ركلة حرة في شباك محمد الشناوي حارس مصر، الذي أنقذ قبلها فرصتين خطيرتين ليحرم إدينسون كافاني ولويس سواريز من التسجيل.



وقدم منتخب مصر عرضا جيدا رغم غياب نجمه محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي، الذي رفض مدربه الأرجنتيني وقتها هيكتور كوبر المخاطرة به، وتألق الحارس محمد الشناوي في إبعاد محاولات لويس سواريز وإدينسون كافاني.



وتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع كل من روسيا البلد المنظم والمنتخب السعودي وأوروجواي.



واختار الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري في ذلك الوقت، تشكيلا مكونا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد الشافي، خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عمرو وردة، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، وخط الهجوم: مروان محسن.



ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.