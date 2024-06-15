محمد شريف يكشف سبب رحيله عن الاهلي

كشف محمد شريف لاعب الاهلي الأسبق والخليج السعودي الحالي سبب رحيله عن المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال شريف في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “سيد عبد الحفيظ طالبني بتجديد تعاقدي مع الفريق، ولكني قلت له وقتها دعنا ننتظر لنهاية الموسم ونرى ما سيحدث”.

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وأضاف: “بنهاية الموسم شعرت أنني أريد الخروج وأن هذا الوقت هو المناسب، وبعدها وصل لي عرض الخليج عن طريق وكيلي، وقولت أنه من الأفضل الرحيل في هذا الوقت”.

وتابع: “رحلت عن الأهلي من الباب الكبير، وأنا تارك بصمة في النادي، كما أن قرار كولر بالتدوير بين اللاعبين لا تتناسب مع المهاجمين لذلك قررت الرحيل”.

وأكمل: “الضغط كان كبير علي بعد كأس العالم للأندية، وقلت لنفسي هذا هو الوقت المناسب للرحيل من أجل تحقيق الاستفادة لي وللنادي”.

واختتم: “لو كنت ألعب باستمرار في النادي الاهلي لما قررت الرحيل، ولكني أحب اللعب ومساعدة فريقي”.