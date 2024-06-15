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"فحص طبي لثنائي وراحة يوم".. الخليج 365 يكشف برنامج الأهلي لمواجهة الاتحاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، برنامج الإعداد الخاص بمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات .

وعلم الخليج 365 أن كولر يخوض مران خفيف في السادسة مساء اليوم، على ستاد مختار التتش، ثم يحصل اللاعبين على راحة سلبية غدً الأحد، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ويختتم الأهلي تدريباته، يوم الإثنين، ثم يختار كولر القائمة التي ستغادر إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق في الإسكندرية، ويخضع أكرم توفيق وبيرسي تاو لاعبا الفريق، لفحص طبي وأشعة رنين اليوم لتحديد طبيعة الإصابات ومدة غيابهما عن المباريات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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