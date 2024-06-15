"فحص طبي لثنائي وراحة يوم".. الخليج 365 يكشف برنامج الأهلي لمواجهة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، برنامج الإعداد الخاص بمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الدوري المصري.

وعلم الخليج 365 أن كولر يخوض مران خفيف في السادسة مساء اليوم، على ستاد مختار التتش، ثم يحصل اللاعبين على راحة سلبية غدً الأحد، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ويختتم الأهلي تدريباته، يوم الإثنين، ثم يختار كولر القائمة التي ستغادر إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق في الإسكندرية، ويخضع أكرم توفيق وبيرسي تاو لاعبا الفريق، لفحص طبي وأشعة رنين اليوم لتحديد طبيعة الإصابات ومدة غيابهما عن المباريات.

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