عرض خيالي لـ إمام عاشور.. سيف زاهر يكشف موقف الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي سيف زاهر أن أحد الأندية الخليجية يرغب في الحصول على خدمات إمام عاشور لاعب الفريق الكروي بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويقدم إمام عاشور عروضًا مميزة رفقة النادي الأهلي، وساهم في حصد البطولة الإفريقية بجانب الأداء الفريد داخل منافسات الدوري المصري.

وقال زاهر، في تصريحات تليفزيونية مساء السبت،: «هناك عرض كبير عربي لـ إمام عاشور والأهلي أغلق الباب أمام رحيل اللاعب».

وأضاف الإعلامي الرياضي: «لجنة التخطيط تطلب من مارسيل كولر مشاركة أليو ديانج بصورة أساسية، حتى يتم قدوم عرض مغرِ له بعد طلب المدير الفني السويسري رحيل اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة».

يشار إلى أن إمام عاشور حقق ثمانية ألقاب في مسيرته حتى الآن، إذ حصد لقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين كما فاز بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما وذلك قبل اللعب للأهلى، وبعد ارتداء الفانلة الحمراء توج ببطولة السوبر المحلي وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.