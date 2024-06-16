هيدينك: مبابي سيضع أنشيلوتي في حيرة وأتوقع فوزه بجائزة الأفضل باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد جوس هيدينك مدرب ريال مدريد السابق، بالنجم الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثا إلى صفوف الملكي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، مؤكدا أن اللاعب سيجعل كارلو أنشيلوتي مدرب المرينجي في حيرة بسبب عدد اللاعبين المتاحين لديه في الخط الأمامي.

قال هيدينك في تصريحات تلفزيونية: أتوقع ان نرى لاعبين مثيرين للاهتمام في بطولة كأس أمم أوروبا وقد يكون لكيليان مبابي نصيب من حصد لقب افضل لاعب في امم اوروبا الحالية والعالم ايضًا.

وأضاف مدرب ريال مدريد السابق: كيليان مبابي سيكون لاعب مثمر بشكل كبير مع ريال مدريد وسيكون صفقة رائعة للنادي الملكي وانا على تواصل حتى الان مع هذا اللاعب الرائع.

وواصل: انتقال مبابي للريال أمر رائع لأنه لاعب شاب وفريق ريال مدريد سيتطور على المستوى الجماعي.

وأشار: سيكون امر صعب على صديقي المدرب كارلو انشيلوتي تحديد التشكيلة الاساسية لفريق ريال مدريد في الموسم المقبل في ظل تواجد هذا الكم من اللاعبين الرائعين على مستوى الخط الهجومى.

وأكمل: لكن أنشيلوتي يستطيع ان ينظم هذا الامر لان اللاعبين الكبار يستطيعون اللعب في اي مركز مع الفريق، هو شخص رائع ويحل مشاكل لاعبيه.