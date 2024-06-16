يورو 2024.. لاعب بولندا يعلق على غياب ليفاندوفسكي عن مباراة هولندا

ياسر رشاد - القاهرة - علق لاعب الوسط والقائد البديل للمنتخب البولندي بيوتر جيلينسكي، على غياب مواطنه روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة هولندا اليوم، في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.



وتحدث جيلينسكي في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، من المؤسف أن ليفاندوفسكي لا يقدر على مساعدتنا في هذه المباراة".

وتابع: "روبرت يعد لاعب من طراز عالمي رفيع وسنفتقده، سواء كنت أنا أو زملائي في الفريق، فسنبذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المنشود وهو الفوز".

وأكمل جيلينسكي تصريحاته، فقال: "المنتخب الهولندي يعد علامة تجارية معروفة في كرة القدم الأوروبية، إنه منتخب عظيم، ويحتل مرتبة عالية في تصنيف الفيفا، لكنني لا أعتقد أن التصنيف سيلعب مثل هذا الدور غداً".

وأضاف: "التصفيات المؤهلة لم تكن بالضبط ما كنا نتوقعه. الشيء الأكثر أهمية هو أننا هنا وسنفعل كل ما في وسعنا".

وأكدت تقارير صحفية ألمانية أن المنتخب البولندي سيحظى بمؤازرة جماهيرية كبيرة سواء من الحالية المتواجدة هناك أو من كثير من المشجعين الذين عبروا الحدود، بعضهم في قطارات خاصة بالجماهير.

