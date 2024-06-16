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تشكيل منتخب هولندا المتوقع أمام بولندا في يورو 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخبا هولندا وبولندا في يورو 2024، مساء اليوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري 2024، فيما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة .

 

وتذاع مباراة هولندا ويولندا الليلة، عبر شبكة بي إن سبورت القطرية، حقوق بث مباريات يورو 2024 ، فيما تنقل المواجهة علي قناة beIN Max 1، بتعليق المعلق الرياضي علي محمد علي.

 

تشكيل هولندا المتوقع أمام بولندا في يورو 2024

 

حراسة المرمى: بارت فيربوجين.

 

خط الدفاع: ناثان آكي ، ماتياس دي ليخت ، فيرجل فان دايك ، جيريمي فريمبونع.

 

خط الوسط: جيردي شوتن ، جوي فيرمان ، تياني ريندرز.

 

خط الهجوم: كودي جاكبو ، ممفيس ديباي ، تشافي سيمونز.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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