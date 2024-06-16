معركة بين اتحاد جدة والنصر السعودي بسبب محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - تسبب محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، في أزمة بين اتحاد جدة والنصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية حسبما أفاد تقرير صحفي.

أفاد موقع "تيم توك" الإنجليزي، أن اتحاد جدة ينوي التعاقد مع جناح مميز هذا الصيف، ووضع قائمة مختصرة من 3 لاعبين، لكنه لن يتحرك نحو أي منهم إلا بعد التعاقد مع مدرب جديد خلفًا لمارسيلو جاياردو، الذي يقترب من الرحيل.

تابع الموقع في تقريره أن محمد صلاح، نجم ليفربول، أول الأسماء في هذه القائمة، خصوصًا أن النادي سبق وأن قدم له عرضًا ضخمًا الصيف الماضي.

أشار الموقع الإنجليزي أن التعاقد مع صلاح بات معقدًا في الوقت الحالي، إذ يفضل النجم المصري البقاء مع ليفربول رغم رحيل يورجن كلوب، وهو الأمر الذي أكدته تقارير صحفية سابقة.

ووضع مسؤولو اتحاد جدة اسمين آخرين للتعاقد مع أحدهما إذا فشلوا في إقناع صلاح بتغيير رأيه، وهما الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير، وفيديريكو كييزا، جناح يوفنتوس.

أكد الموقع أن رحيل سون لن يكون سهلًا، كون توتنهام متفائل بتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي يونيو 2025.

وسيفتح اتحاد جدة خطوط الاتصال مع سون لمعرفة موقفه من اللعب في الدوري السعودي، حال توقفت صفقة صلاح.

أوضح الموقع أن اتحاد جدة يقدّر كييزا، كما أنه الخيار الأقل تكلفة بالنسبة للنادي.

وسيحدد كييزا مستقبله بعد كأس أمم أوروبا، فيما لم يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس حول التجديد، ما يدفعه للنظر في العروض المقدمة له.

الأمر الذي يعني أن محاولة التعاقد مع كييزا هى دخول في منافسة مع النصر، إذ أكد مصدر بالنادي العاصمي في وقت سابق أنهم طلبوا من لجنة الاستقطاب ضم الجناح الإيطالي، الذي يخوض مع الآتزوري "يورو 2024".