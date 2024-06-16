شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر إعادة أكرم توفيق لتشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 04:15 م

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على إعادة أكرم توفيق نجم خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى لمباراة الاتحاد السكندري.

وغاب أكرم توفيق عن مباراة الاهلى وفاركو الأخيرة بالدوري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بسبب الإصابة بألم فى الركبة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن أكرم خضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته، وتأكدت جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح جاب الله أن أكرم توفيق انتظم فى جميع فقرات المران للمرة الأولى بعد الاطمئنان على حالته الطبية والبدنية.

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر فى السابعة مساء بعد غدٍ، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.