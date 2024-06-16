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خالد الغندور يهاجم لجنة المسابقات قبل مباراة الزمالك والاهلي

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خالد الغندور

خالد الغندور

شن خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، هجومًا على لجنة المسابقات بسبب عدم تحديد مواجهتي الاهلي وبيراميدز حتى الآن قبل مواجهة القمة بين الزمالك والاهلي.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:” الزمالك مع الاهلي يوم ٢٦ يونيو في الدور الثاني في الدوري”.

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وتابع:” بيراميدز و الاهلي لسه مالعبوش مع بعض و لا دور اول و لا ثاني و احنا داخلين علي شهر ٧ ايه المنافسة العادلة دي عايزين نفهم لجنة المسابقات بتخطط للدوري و عدالة المنافسة ازاي”.

في سياق أخر يستعد الزمالك في الوقت الحالي، لمواجهة المصري البورسعيدي غدًا الإثنين ضمن منافسات الممتاز.

ويلتقي الاهلي، بنظيره الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة حيث لعب 23 نقطة بينما الاهلي في المركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 36 نطقة من 16 مباراة بينما الزمالك في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة من 18 مباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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