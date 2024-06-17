ترتيب هدافي يورو 2024 بعد فوز إنجلترا على صربيا

جود شهدت الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا يورو 2024 تسجيل العديد من الأهداف، ليبدأ صراع الهدافين مبكرًا في البطولة.

قاد لاعب وسط إنجلترا، جود بيلينجهام، منتخب بلاده للفوز على صربيا بتسجيله هدفًا هامًا في المباراة.

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تألق نجم الدنمارك، كريستيان إريكسن، بتسجيله هدفًا في مرمى سلوفينيا.

لعب لاعب وسط إيطاليا، نيكولو باريلا، دورًا بارزًا في فوز منتخب بلاده على ألبانيا بتسجيله هدفًا.

ومن المقرر ان تستمر منافسات دور المجموعات من بطولة يورو 2024 حتى الثلاثاء المقبل بعد مرور 3 أيام من انطلاقها حيث تقام البطولة في دولة ألمانيا.

وفاز المنتخب الألمانبربخماسية مقابل هدف على اسكتلندا في اللقاء الافتتاحي الجمعة الماضية الذي أقيم في ميونيخ.

ترتيب هدافي يورو 2024

يتصدر جود بيلينجهام قائمة الهدافين حتى الآن برصيد هدف وحيد، يليه كل من نيكولو باريلا وكريستيان إريكسن بنفس الرصيد.

وتضم قائمة الهدافين أيضًا 6 لاعبين آخرين سجلوا هدفًا واحدًا لكل منهم، وهم:

فابيان رويز (إسبانيا)

نديم بايرامي (ألبانيا)

فلوريان فيرتز (ألمانيا)

إيمري تشان (ألمانيا)

كاي هافيرتز (ألمانيا)

دانيال كارفاخال (إسبانيا)

كودي جاكبو (هولندا)