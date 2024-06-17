حكم مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

يستعد نادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، غداً الاثنين باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، التي لعبت الجمعة الماضية.

ويحتل نادي الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 18 مباراة.

حكام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز

حكم أول أحمد الغندور

سامي هلهل (حكم مساعد أول).

أحمد صلاح(حكم مساعد ثاني)

عاطف حسين(حكم رابع)

محمود البنا (حكم فار)

يوسف البساطي (حكم فار مساعد).

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله “نيمار”.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – زياد كمال – سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد – إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم “إيشو” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: ناصر منسي – يوسف أوباما.