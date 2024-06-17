شكرا لقرائتكم خبر عن جدول هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم فى الجولة الـ"26" والان مع تفاصيل الخبر

يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز مع إقامة منافسات الجولة الـ"26" للمسابقة اليوم.

وتقام اليوم، الاثنين، 3 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف الجونة نظيره البنك الأهلي باستاد خالد بشارة في الرابعة عصر اليوم، بينما يحل إنبي ضيفاً على الإسماعيلي باستاد الإسماعيلية فى السابعة مساء، فيما يلاقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساءً أيضاً.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.



حسام اشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك لازال في الصدارة بعدما سجل 12 هدف و 2 اسيست في 23 مباراة في الدوري.

هدافى الدوري المصري



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- مايلى ، بيراميدز ، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد إف سي، 8 أهداف.