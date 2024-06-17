هاري كين عن بيلينجهام: لاعب لا يصدق

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى هاري كين مهاجم إنجلترا بزميله جود بيلينجهام بعد الأداء المميز الذي قدمه في مباراتهم أمام صربيا في الجولة الإفتتاحية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا.

وفاز منتخب إنجلترا على صربيا، وسجل هدف الانتصار جود بيلينجهام عبر رأسية مميزة سكنت الشباك.

قال هاري كين بعد نهاية المباراة: "بيلينجهام بالنسبة للطريقة التي يلعب بها، الثقة التي يلعب بها والطريقة التي يؤثر بها على المباريات هذا أمر مهم للأشخاص الذين يلعبون في فريقه.

وواصل: هو يسجل الأهداف ويقدم التمريرات الحاسمة، لقد أنجز المهمة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة بشكل جيد في المرمى.

وأشار: جود بيلينجهام لاعب لا يُصدق، هو يستحق كل هذا المديح الذي يحصل عليه.

توج بيلينجهام بجائزة رجل مباراة إنجلترا و صربيا، علما انه حصد تلك الجائزة مع ريال مدريد هذا الموسم 12 مرة.

أنتصر منتخب إنجلترا على صربيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الإفتتاحية من بطولة كأس أمم أوروبا.

هدف المباراة الوحيد جاء عبر جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا، بعد كرة عرضية، استقبلها اللاعب رأسية سكنت شباك منتخب صربيا، ليحقق الأسود الثلاثة الفوز والثلاث نقاط الأولى في بداية مشوارهم الأوروبي.

منتخب إنجلترا نجح في تحقيق الثلاث نقاط، ليتصدر المجموعة الثالثة مستغلا تعادل سلوفينيا والدنمارك، فيما تأتي صربيا متذيلة المجموعة دون نقاط.

وكان منتخب الدنمارك لعب مع سلوفينيا وتعادل المنتخبين بهدف لكلاهما، ليحصد كل منها نقطة وحيدة في المجموعة الثالثة.

يواجه منتخب إنجلترا ، الدنمارك يوم الخميس المقبل، بينما يخوض منتخب صربيا مباراته مع سلوفينيا في نفس اليوم .