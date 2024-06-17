شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة البحث عن مهاجم أجنبي بعد التراجع عن ضم كانوتيه والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مهاجم أجنبي للتعاقد معه خلال الصيف الجاري، بعد التراجع عن ضم محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو الذي انتهى عقده مع نادي جروزني الروسي مؤخراً.

ورغم أن كولر مدرب الأهلي سبق ورحّب بالتعاقد مع اللاعب إلا أنه عاد وطلب التراجع عن الصفقة، بعدما أبلغه مسئولو القلعة الحمراء بآخر أرقام وأحصائيات المهاجم البوركيني، والتي أثبتت تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، ليقتنع المدرب السويسري بعدم جدوى التعاقد معه ويُطالب مسئولى الأهلى بالبحث عن بديل أفضل منه.

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.