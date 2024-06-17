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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، حيث تقام العديد من المباريات الهامة، خاصة في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.


وتقام الليلة 3 مواجهات ساخنة في بطولة اليورو، بجانب ثلاث مباريات قوية أيضا في بطولة .

ويأتي علي راس مباريات اليوم المنتظرة، صدام منتخب فرنسا والنمسا في الجولة الأولي للديوك ببطولة الامم الاوروبية.

 


مواعيد بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

رومانيا X أوكرانيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max

بلجيكا X سلوفاكيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

النمسا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X البنك الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport

الإسماعيلي X إنبي – الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport

الزمالك X المصري البورسعيدي – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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