مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، حيث تقام العديد من المباريات الهامة، خاصة في بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.
وتقام الليلة 3 مواجهات ساخنة في بطولة اليورو، بجانب ثلاث مباريات قوية أيضا في بطولة الدوري المصري.
ويأتي علي راس مباريات اليوم المنتظرة، صدام منتخب فرنسا والنمسا في الجولة الأولي للديوك ببطولة الامم الاوروبية.
مواعيد بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة
رومانيا X أوكرانيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max
بلجيكا X سلوفاكيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
النمسا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة X البنك الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة on time sport
الإسماعيلي X إنبي – الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport
الزمالك X المصري البورسعيدي – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport