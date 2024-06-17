تصريحات سوبوسلاي تثير غضب جماهير ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت تصريحات نجم خط الوسط بنادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب المجر دومينيك سوبوسلاي حالة من الغضب بين جماهير نادي ليفربول بعدما وصف ابتعاده عن المشاركة أساسيا في مباريات ليفربول الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي بأنها كانت مفيدة بالنسبة له.

وكانت منتخب المجر قد استهل مبارياته في بطولة يورو 2024 بالخسارة أمام منتخب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى والتي شهدت فوزا مهما لمنتخب ألمانيا على منتخب اسكتلندا بخمسة أهداف في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب اليانز ارينا .

وقال دومينيك سوبوسلاي في تصريحاه لموقع الاتحاد المجري لكرة القدم : لا شك مررت بموسم عصيب مع ليفربول خاصة في الجزء الأخير منه بعدما لم أحصل على فرصة المشاركة كثيرا في المباريات. لا أستطيع القول بأنني غير راضي عن الموسم الأول لي مع ليفربول وفي أجواء الدوري الإنجليزي وفي نفس الوقت ربما غيابي عن المباريات الأخيرة منحني فرصة الاستعداد بشكل أفضل للمشاركة مع منتخب المجر بشكل أقوى في اليورو دون خطر التعرض للإصابات أو الإجهاد.

تصريحات دومينيك سوبوسلاي أثارت حالة من الجدل في الصحف الإنجليزية وبين أوساط جماهير ليفربول التي طالبت اللاعب بتوضيح تصريحاته التي فهم منها عد اهتمامه الكامل بمهمته مع ليفربول وإمكانية التخاذل في نهاية مشوار الدوري الذي خرج فيه ليفربول من المنافسة في الأسابيع الأخيرة مع آرسنال ومانشيستر سيتي.

يذكر أن دومينيك سوبوسلاي انضم إلى ليفربول في بداية الموسم المنتهي قادما من نادي لييبزيج الألماني.