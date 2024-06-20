الامارات | الهرمودي والمازمي يشاركان في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك حكم الساحة الدولي في كرة القدم محمد الهرمودي، والمساعد الدولي في كرة القدم محمد المازمي في إدارة مباريات بطولة الديار العربية "غرب آسيا للشباب"، التي تستضيفها مدينة الطائف السعودية خلال الفترة من 25 الجاري حتى الخامس من يوليو المقبل بمشاركة 12 منتخباً.

وقال اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس": "تُعد هذه المشاركة الأولى خارجياً لمحمد الهرمودي ومحمد المازمي، إذ حصل الحكمان على الشارة الدولية بداية هذا العام بعد الأداء المتميز الذي قدماه خلال مشاركتهما في إدارة مباريات مختلف المسابقات المحلية خلال الفترة الماضية".