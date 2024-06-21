من هو كريم يحيى لاعب الداخلية الذي رفض الاحتفال بهدفه أمام الأهلي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سجل اللاعب كريم يحيى هدف التعادل فريق الداخلية بمرمى الأهلي بعد مرور 44 دقيقة من ركلة جزاء.

وكان الأهلي قد تقدم بهدف بعد مرور 19 دقيقة سجله لاعبه محمد مجدي "أفشة".

وما لفت الانتباه هو عدم احتفال اللاعب بهدفه مكتفيًا برفع يده للأعلى وسط احتفالات من زملائه.

ويُعد كريم يحيى أحد ناشئي النادي الأهلي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لصفوف سموحة في موسم 18/19.

وعاد اللاعب الذي ينشط في خط الدفاع الموسم التالي لصفوف الأهلي قبل أن يرحل وينضم لصفوف الاتحاد السكندري.

وانضم صاحب الـ 26 عاماً في يناير 2023 لصفوف الداخلية بعد نهاية رحلته مع الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.

وشارك اللاعب بقميص الداخلية في 28 مباراة؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفاً.

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