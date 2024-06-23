البرتغال تبلغ ثمن نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

المنامة - ياسر ابراهيم - حسمت البرتغال تأهلها لثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" بتغلبها على المنتخب التركي بثلاثية نظيفة، السبت، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بدورتموند، في الجولة الثانية للبطولة بالمجموعة السادسة.



تقدم المنتخب البرتغالي بهدفين في الشوط الأول عبر برناردو سيلفا، ومدافع تركيا ساميت أكايدين بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، ثم أضاف برونو فرنانديز الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 56 بعد تمريرة حاسمة من كريستانو رونالدو.



وتصدرت البرتغال، التي كانت قد استهلت مشوارها بالفوز 2-1 على التشيك، المجموعة برصيد ست نقاط، وتليها تركيا برصيد ثلاث نقاط ثم التشيك وجورجيا بنقطة واحدة لكل منهما بعد أن تعادلتا 1-1.



وقاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال في المباراة بمشاركته طوال الـ90 دقيقة، وكاد أن يسجل في أكثر من فرصة لكنه اكتفى بصناعة الهدف الثالث الذي سجله برونو فرنانديز.



وكما كان متوقعا، غاب أردا غولر لاعب ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية لتركيا، لكن المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا دفع به من مقعد البدلاء في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.



وتخوض البرتغال مباراتها الثالثة في المجموعة أمام جورجيا، الأربعاء المقبل، بينما تلتقي تركيا مع منتخب تشيكيا في مواجهة قوية لحسم مركز الوصافة بجدول الترتيب.



وتستضيف ألمانيا نهائيات النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 14 يوليو/تموز، بمشاركة 24 منتخبا.



