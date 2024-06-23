شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يدرس الاستعانة بالشناوى أو شوبير فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرازيلى ميكالى ، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، الاستعانة بأحد حراس مرمى النادى الاهلى فى أولمبياد باريس 2024.

ويدرس ميكالى ضم محمد الشناوى أو مصطفى شوبير حارسى الأهلى للقائمة النهائية للفراعنة الصغار، بعد استقراره على تواجد حارس مرمى ضمن الثلاثى فوق السن.

ويناقش ميكالى مع اتحاد الكرة مصير اللاعبين السبعة الذين رشحهم لاختيار 3 منهم للمشاركة فى أولمبياد باريس، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومحمد عبد المنعم مدافع الأهلي، وإمام عاشور لاعب وسط الأهلي، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، ومحمود تريزيجيه جناح طرابزون سبورت التركي وأحد حراس الأهلى سواء الشناوى أو شوبير.

ويرغب ميكالي فى حسم الأمر خلال الساعات المقبلة خاصة أنه سيتم إرسال القائمة النهائية 3 يوليو المقبل.

وتسمح القوانين بمشاركة 3 لاعبين فوق 23 عاما ضمن منتخب كرة القدم في الأولمبياد.

ولم يعلن مدرب المنتخب الأولمبي المصري، البرازيلي روجيرو ميكالي، حتى الآن عن هؤلاء اللاعبين.

جدير بالذكر أنه فى حال استدعاء مصطفى شوبير لتمثيل منتخب مصر الأولمبي، سيكون ضمن اللاعبين الثلاثة فوق السن، حيث أنه من مواليد 17 مارس عام 2000، في حين يتم احتساب أي لاعب مولود بعد 1 يناير 2001 تحت السن خلال المنافسات التى تُلعب خلال صيف 2024.

وتحددت مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي، ضمن منافسات كرة القدم، في أولمبياد باريس 2024 والتى تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 24 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

ويبدأ منتخبنا الأولمبي مواجهاته فى أولمبياد باريس 2024، بمباراة منتخب الدومينكان، يوم الأربعاء 24 يوليو المقبل، ثم يقابل وصيف كأس أسيا فى المواجهة الثانية يوم السبت 27 من نفس الشهر، ويختتم بمواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء 30 يوليو.

وفي حال تأهل منتخبنا الأولمبي لدور ربع النهائي، سيواجه أحد المتأهلين من المجموعة الرابعة والتى تضم كلا من بطل كأس آسيا، باراجواي، مالي، والكيان الصهيوني.