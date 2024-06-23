مجموعة بلجيكا تسجل حدثًا استثنائيًا في يورو 2024

سجّلت المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“، حدثًا استثنائيًا في تاريخ المسابقة بعد انتهاء الجولة الثانية، بفوز بلجيكا على رومانيا.

حقق منتخب بلجيكا فوزًا هامًا على نظيره رومانيا، بنتيجة هدفين دون رد، من توقيع لاعب خط الوسط يوري تيليمانس، وكيفين دي بروين.

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وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإنه لأول مرة في تاريخ بطولة أوروبا “يورو”، تحصل الفرق الأربعة في مجموعة معينة (المجموعة الخامسة) على نقاط المستوى قبل الجولة النهائية من المباراة.

ترتيب المجموعة الخامسة في يورو 2024

1- منتخب بلجيكا 3 نقاط

2- منتخب رومانيا 3 نقاط

3- منتخب سلوفاكيا 3 نقاط

4- منتخب أوكرانيا 3 نقاط

الجدير بالذكر أن أي منتخب من المنتخبات الأربعة، تحتاج إلى الفوز على الآخر في الجولة المقبلة، من أجل ضمان تأهله للدور المقبل، بينما في حالة التعادل سيحسم فارق الأهداف المنتخبين المتأهلين بعدما اشتعلت المنافسة بالمجموعة.