حال مشاركة لامين يامال.. الغرامة المالية تهدد منتخب إسبانيا بسبب قانون ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يواجه منتخب إسبانيا إمكانية التعرض لغرامة مالية بسبب خرج القوانين الألمانية في بطولة يورو 2024.

وبموجب القانون الألماني، لا يُسمح للأطفال دون سن 18 عامًا في ألمانيا، سواء كانوا أجانب أو ألمان، بالعمل بعد الساعة الثامنة مساء، وذلك من أجل حمايتهم في مكان العمل.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن هناك استثناءات للرياضيين للعب حتى الساعة الـ11، ولكن ذلك يشمل وقتًا للاستحمام والمقابلات الإعلامية.

وفي المباراة الماضية ضد إيطاليا، تم استبدال لامين يامال صاحب الـ16 عاما، حوالي الساعة 10:30 مساءً بتوقيت ألمانيا، وشارك فيران توريس بدلا منه، لذلك لن تكون هناك مشكلة بسبب تلك المباراة.

وقالت الصحيفة أن منتخب إسبانيا سيخوض أحد مبارياته في مراحل خروج المغلوب عند الساعة الـ11 بتوقيت ألمانيا، ويمكن أن تمتد المباراة لوقت إضافي، ويعد لامين يامال ضمن اللاعبين الأساسيين في المنتخب.

وأوضحت الصحيفة أن اللاروخا يمكن أن يتعرض لغرامة محتملة بقيمة 30 ألف يورو إذا قررت السلطات الألمانية التصرف.

الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا يلاقي نظيره ألمانيا غدا الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

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