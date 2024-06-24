الأهلي يتمسك بخوض مباراة القمة في موعدها

ياسر رشاد - القاهرة - تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بخوض مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري الممتاز، في موعدها المحدد لها غدا الثلاثاء، دون النظر إلى تهديدات الزمالك بالانسحاب.

ورفض الأهلي الدخول في الأزمة المشتعلة بين الزمالك واتحاد الكرة ورابطة الأندية، لانه ليس طرفا في الخلاف، واكتفي بالتمسك بحقه في خوض اللقاء في موعده وعدم تأجيله.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداد للمواجهة بشكل طبيعي، قبل الدخول في معسكر مغلق، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الأحد، عقب الانتصار على الداخلية بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع لاعبيه، حذرهم خلالها من الانشغال بالخلافات التي تحاصر مباراة القمة، مطالبا من الجميع بالتركيز اليد على الاستعداد للقاء بكل قوة بعدما حصل على تأكيدات من إدارة النادي على إقامة اللقاء في موعده.

ويدرس كولر عودة الفلسطيني وسام ابو علي لقيادة الهجوم الأحمر أمام الزمالك، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومشاركته في التدريبات بصورة قوية.

واستقر كولر على عودة محمد الشناوي قائد الفريق لحراسة المرمي أمام الزمالك، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الداخلية، وكذلك عودة المدافع محمد عبد المنعم للتشكيل الأساسي.