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الأهلي يؤجل حسم مصير القندوسي ومحمد الشناوي

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ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة التخطيط في النادي الاهلي برئاسة محسن صالح تأجيل مناقشة عروض الرحيل التي حصل عليها محمد الشناوي قائد الفريق والمالي اليو ديانج، ومصير الجزائري أحمد قندوسي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، لحين الانتهاء من مبارة القمة.

وتلقي الشناوي عرضا مغريا من الوحدة السعودي للإنضمام لصفوفه في الموسم القادمة، فيما أبلغ وكيل أعمال ديانج إدارة النادي بوجود عرض تركي واخر عربي للحصول على اللاعب.

وينتظر قندوسي رد الأهلي على طلبه، سواء بالعودة للأهلي في الموسم القادم أو الموافقة على رحيله نهائيا، بعدما رفض فكرة الإعارة مرة أخرى إلى أحد الأندية المصرية، في حصوله على عروض عربية وأوروبية مؤخراً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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