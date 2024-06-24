أحمد دياب: توقيت بيان الزمالك غير مناسب ومطالبه مستحيلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة تم انتخابها من 18 ناديًا، ولا يمكن أن يكون هناك خلاف مع أي فريق، مشيرًا إلى أن العلاقة مع الجميع على أفضل وجه، وذلك في تعقيبه على مطالب الزمالك وإعلانه عدم خوض أي مباراة في الدوري إلا بعد أن تلعب جميع الأندية المباريات المؤجلة من الدور الأول.

وقال دياب، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر بفضائية "أون تايم سبورت" مساء أمس الأحد: "علاقتي بـ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك من أفضل العلاقات ومن قبل الكرة، القصة ليست خلافًا، ولكنها وجهة نظر عند نادي الزمالك، والرابطة تستمع لها وتنظر في أي منها ممكن أن يتم تنفيذها أو لا لصالح الـ 18 ناديًا".

وأضاف رئيس رابطة الأندية المحترفة: "بيان الزمالك مؤدب جدًا ولا يوجد فيه خروج عن النص، أتفق فيه على بعض النقاط، وأختلف في نقطتين، أولًا المطلب بتحقيق عاجل في المخالفات التحكيمية، وهذا المطلب أتفق معه، ولكن هناك رئيس لجنة الحكام وعنده شكاوى الأندية، نادي فاركو توجه بشكوى أيضًا وما زال لم يرد عليه".

وتابع: "رئيس لجنة الحكام لديه 15 شكوى من 15 ناديًا هذا الموسم، التحكيم يمر بموسم سيء، هذا اعتراف لم نعترف به أمس، بل كل الأندية اشتكت وتعاني، إذًا لدينا مشكلة في المنظومة التحكيمية، ولا بد أن نجلس معًا لإيجاد حل، وهي أن تكون المنظومة التحكيمية مختلفة".

وأشار: "في نهائي دوري أبطال أوروبا، صدر بيان رسمي بأن التحكيم تسبب في تغيير النتيجة، ولم يرد عليهم أحد، هل سمعت في يوم عن إعادة مباراة بسبب خطأ تحكيمي؟ هذا لم يحدث، مارادونا جلب كأس العالم للأرجنتين بهدف بيده ولم يتم إعادة المباراة، الحل هو تغيير منظومة إدارة التحكيم، لان الأخطاء متكررة، طالما الأندية تشتكي إذًا يوجد شيء خاطئ".

وأكمل: "المطلب الثاني للزمالك وهو رفض اللعب حتى تنتهي مباريات الدور الأول، نادي الزمالك لعب 15 مباراة من الدور الأول، و5 مباريات من الدور الثاني، توقيت البيان ليس مناسبًا لأنه بالفعل لعب 5 مباريات من الدور الثاني، واستلم الجدول من شهر فبراير، ومنشور على الموقع الرسمي للرابطة".

وواصل دياب: "أكثر ناديين تم تأجيل مباريات لهما هما الزمالك والأهلي، بسبب المشاركات الإفريقية ومشاركة الأهلي في المونديال، والتأجيلات لصالح المنتخب الوطني، هذه المؤجلات ساهمت في فوز الناديين بالبطولتين الإفريقيتين، ولا توجد مباراة تم تأجيلها إلا بموجب اللائحة".

وقال رئيس رابطة الأندية المحترفة: "المؤجلات لعبت بترتيب القرعة التي أقيمت قبل بدء الدوري، ويلعب الزمالك والأهلي مؤجلاتهم في يوم واحد في ساعة واحدة، ويمكن الناس انتقدوا هذا الأمر، ولكن هذا هو السبب، اللعب بالترتيب العادل للمباريات ليكون هناك عدل وتكافؤ فرص، المؤجلات الآن للزمالك مباراتين من الدور الأول، و3 مباريات للأهلي".

وأضاف: "لكي ننهي الدور الأول أولًا كان لا بد أن تنتظر جميع الأندية حتى ينتهي الزمالك والأهلي من البطولات الإفريقية، نحن لسنا في خلاف، بل نشرح الموقف، كل الأندية تلعب الآن لأنها تعرف الوضع".

وتابع: "هنا مبدأ تكافؤ الفرص موجود، يتم لعب المؤجلات وفقًا لترتيبها وتُلعب في مواعيد واحدة، فتوقيت بيان الزمالك غير مناسب، كان يمكن أن يصدره قبل أن يلعب 5 مباريات من الدور الثاني، خاصة وأنه لكي يتحقق مطلب الزمالك لا بد أن يظل 16 ناديًا في البيت أسبوعين، حتى تنتهي المؤجلات ثم يعودون ويلعبون وننهي الدوري في ديسمبر".

وكشف دياب: "قلت هذه الأمور في اجتماعي مع مجلس إدارة الزمالك، وفي الأول والآخر هما قطبين للكرة في مصر، قمة الكرة المصرية لا يجب أن تكون يوم حزين بعدم تواجد أحد القطبين، سنظل نسعى والأبواب مفتوحة، لكن يجب أن نقف عند المباديء حتى لا تتضرر باقي الأندية".

وواصل: "المطلب الثالث للزمالك الخاص بانتداب لجنة محايدة لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري، غير موافق عليه تمامًا، هل يصح أن نقول نريد لجنة خارجية تدير نادي الزمالك؟".

وعن إمكانية وجود مخرج لإنهاء الأزمة، أوضح دياب: "الباب مفتوح، جلسنا أمس وسنجلس مرة أخرى، أنا لا أتخيل عدم لعب مباراة القمة، الفكرة أن المجلس له طلبات، منها ما يُمكن تنفيذه ومنها ما هو مستحيل تنفيذه لأن مصلحة الكرة المصرية تتعارض مع تلك الطلبات، عندنا مرونة مع الـ18 ناديًا، وهذا دورنا، ننتظر غدًا ردًا جديدًا به مرونة من جانبنا".

كما شدد: "عدم ذهاب نادي الزمالك لمباراة القمة حدث سيء، ليس لنادي الزمالك فقط بل للكرة المصرية ويترتب عليه أشياء كثيرة، هذه المباراة لها معلنين ورعاة، غير الخسارة المعنوية للجماهير، وعدم لعب الأبيض للقاء سيتسبب في خسارة مادية للنادي، هذا لن يكون حل".

وأضاف دياب: "المباراة في موعدها يوم الثلاثاء وطاقم التحكيم سيذهب، ولو الزمالك لم يذهب سيتم خصم 3 نقاط واحتساب النتيجة 2-0 وغرامة مالية، واللائحة مع نادي الزمالك وبالتأكيد يعرفونها".

وتابع: "أما عن تصريح ثروت سويلم فكان غير مقصود، واعتذر، وأي مسؤول في العمل العام وارد أن يُجانبه التوفيق في بعض التصريحات، ومنذ سنوات عديدة والأندية تشتكي من الضغط ومشاكل الدوري، ونحن ننادي منذ فترة بضرورة لعب موسم استثنائي".

واختتم أحمد دياب: "لا أعتقد أن نصل لمرحلة استمرار الزمالك على موقفه بعدم خوض مباراة القمة وإذا وصلنا لهذا الأمر سندعو الجمعية العمومية لـ 18 ناد ونجلس ونتناقش".